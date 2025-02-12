95 боїв на фронті: карта бойових дій від Генштабу
Київ • УНН
За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 30 атак. Ворог завдав 20 ракетних, 89 авіаударів та залучив 2354 дрони-камікадзе.
95 боїв сталося на фронті минулої доби, більшість - на Покровському напрямку, також ворог був активний на курщині та Торецькому напрямку, повідомили у ранковому зведенні у Генеральному штабі ЗСУ 12 лютого і показали карту бойових дій за 11 лютого, пише УНН.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 95 бойових зіткнень
За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 20 ракет, а також - 89 авіаударів, скинувши 149 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад шість тисяч триста обстрілів, з них 174 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2354 дрони-камікадзе.
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію та три пункти управління БпЛА російських загарбників", - ідеться у зведенні
Ситуація за напрямками
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко.
На Новопавлівському напрямку, ворог вісім разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.
На Гуляйпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.
На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 15 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 40 авіаційних ударів із застосуванням 56 керованих авіабомб, а також здійснив 634 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.
Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Ще плюс 1150 окупантів і 53 артилерійські системи: Генштаб оновив дані про втрати ворога12.02.25, 07:47 • 33078 переглядiв