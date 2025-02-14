Втрати окупантів за добу: скільки техніки та військових знищили ЗСУ - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу загарбники втратили 1200 військових та значну кількість техніки. Серед втрат - 17 танків, 16 БМП та 152 безпілотники.
Загарбники втратили 1200 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 14.02.25:
- Особовий склад: 855 480 (+1200).
- Танки: 10057 (+17).
- Броньовані бойові машини: 20910 (+16).
- Артилерійські системи: 23115 (+81).
- РСЗВ: 1282 (+4).
- Засоби ППО: 1066 (+3).
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 25224 (+152).
- Крилаті ракети: 3063.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 37252 (+156).
- Спеціальна техніка: 3745 (+1).
95 боїв на фронті: карта бойових дій від Генштабу12.02.25, 08:32 • 29591 перегляд