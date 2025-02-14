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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131522 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 190188 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 153127 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142331 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119679 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108689 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Втрати окупантів за добу: скільки техніки та військових знищили ЗСУ - Генштаб

Київ • УНН

 • 33054 перегляди

За минулу добу загарбники втратили 1200 військових та значну кількість техніки. Серед втрат - 17 танків, 16 БМП та 152 безпілотники.

Загарбники втратили 1200 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 14.02.25:

- Особовий склад: 855 480 (+1200).

- Танки: 10057 (+17).

- Броньовані бойові машини: 20910 (+16).

- Артилерійські системи: 23115 (+81).

- РСЗВ: 1282 (+4).

- Засоби ППО: 1066 (+3).

- Літаки: 370.

- Гелікоптери: 331.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 25224 (+152).

- Крилаті ракети: 3063.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 37252 (+156).

- Спеціальна техніка: 3745 (+1).

95 боїв на фронті: карта бойових дій від Генштабу12.02.25, 08:32 • 29591 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна

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