Генштаб оновив карту бойових дій: де найгарячіше та що знищили ЗСУ

113 боїв сталося на фронті минулої доби, більшість - на Покровському напрямку та на курщині, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 14 лютого і показали карту бойових дій за 13 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 113 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 89 авіаційних ударів, зокрема, залучив п’ять ракет та скинув 133 КАБ. Окрім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 130 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів; два пункти управління БпЛА, засіб ППО, вісім засобів ракетних військ та артилерії, склад боєприпасів, засіб РЕБ та ще один важливий об'єкт противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки та Загризового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів.

Минулої доби ворог сім разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районі Часового Яру.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку агресора в напрямку Новосілки.

На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожа армія активних наступальних дій не проводила.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Минулої доби на Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення, ворог завдав 51 авіаційногт та одного ракетного ударів, застосувавши чотири ракети та 77 керованих бомб, також здійснив понад 500 артилерійських обстрілів", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати окупантів за добу: скільки техніки та військових знищили ЗСУ - Генштаб