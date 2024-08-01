Оккупанты и дальше активно действуют на Покровском и Торецком направлениях. С начала суток на фронте произошло 76 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

«С начала суток на фронте произошло 76 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты и дальше активно действуют на Покровском и Торецком направлениях», - говорится в сводке.

На Харьковском направлении состоялось две вражеские атаки в районе Волчанска. Продолжается бой. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться к нашим позициям в районе Андреевки. Три атаки противника еще продолжаются неподалеку Стельмаховки и Песчаного. Всего на направлении зафиксировано пять боестолкновений. В районы Новоосиново и Петропавловки оккупанты сбросили по авиабомбе.

Агрессор увеличил количество атак до трех на Лиманском направлении. Произошли боевые действия вблизи Макеевки и Торского.

На Северском направлении враг дважды неудачно пытался прорвать нашу оборону в районе Выемки. Неподалеку Спирного, Иванодарьевки и Верхнекаменского боестолкновения еще продолжаются в пяти локациях. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать атаку оккупантов у Часового Яра. В районах Клещеевки, Ивановского и Андреевки враг понес потери и отошел.

На Торецком направлении состоялось 12 штурмов в районах Северного и Нью Йорка, где противник и сейчас атакует. Также, оккупанты получили отпор возле Железного и Торецка. Последний и Дилиевку восемь раз бомбили КАБами. Кроме того, по Дилиевке захватчики трижды били из вооружения армейской авиации.

Наибольшая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 36 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас еще продолжаются бои в девяти локациях в районах Новоалександровки, Ивановки, Воздвиженки, Свиридоновки, Желанного и Яснобродовки. Авиация оккупантов била в течение дня КАБами по Ивановке, Новотроицкому, Гродовке и Тимофеевке. Кроме того, террористы нанесли четыре авиаудара НАРами в сторону Александрополя.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Красногоровки, Парасковиевки и Константиновки отбито четыре штурма - враг понес потери.

На Времовском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил. Зато вражеская авиация нанесла семь ударов возле Богоявленки, Новодонецкого и Нескучного.

На Ореховском направлении состоялось два безуспешных для оккупантов боевых столкновения в районе Малой Токмачки. А около полусотни неуправляемых авиаракет противник выпустил в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Лобкового.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отбит один штурм на левобережье Днепра.

«Украинские войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу», - добавили в Генштабе.

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