Генштаб о ситуации на фронте: 124 боевых столкновения, враг применил 2032 дрона-камикадзе

18:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления

19 сентября, 12:05
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы

19 сентября, 11:23
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему

19 сентября, 06:26
Эксклюзив
19 сентября, 06:26
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
18 сентября, 11:39
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
14:24
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
19 сентября, 10:57
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
19 сентября, 10:18
Генштаб о ситуации на фронте: 124 боевых столкновения, враг применил 2032 дрона-камикадзе

Киев • УНН

 • 18 просмотра

С начала суток произошло 124 боевых столкновения, оккупанты задействовали 2032 дрона-камикадзе и совершили 3475 обстрелов. Российские войска нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 98 управляемых авиабомб.

Генштаб о ситуации на фронте: 124 боевых столкновения, враг применил 2032 дрона-камикадзе

Всего с начала этих суток произошло 124 боевых столкновения. Оккупанты привлекли к ударам 2032 дрона-камикадзе и совершили 3475 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 98 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2032 дрона-камикадзе и совершили 3475 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес 7 авиаударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 133 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в направлении Отрадного, один бой продолжается.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Степной Новоселовки и Песчаного. Две из трех атак отбили украинские воины, один бой продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Новомихайловка, Шандриголово, Колодези, Торское, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее. Четыре боестолкновения продолжаются.

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Выемки и Дроновки.

На Краматорском направлении противник два раза безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Ступочек.

На Торецком направлении 16 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополья, Степановки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19.09.25, 21:48

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 47 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новоекономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Красный Лиман, Новопавловка. В трех локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 195 оккупантов, из них 124 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 13 единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов; повреждены одна артиллерийская система, пункт управления БпЛА и восемь укрытий для личного состава врага.

На Новопавловском направлении агрессор 28 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Филия, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новая Ивановка, Поддубное, Зеленый Гай, Толстой, Январское, Новониколаевка и Ольговское. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Зализничному.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. В то же время противник нанес авиаудар по Ольговке.

На остальных направлениях особых изменений не произошло, резюмировали в Генштабе.

Минус 1150 солдат и куча железа: Генштаб отчитался о потерях врага за сутки
19.09.25, 07:31

Антонина Туманова

