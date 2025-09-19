$41.250.05
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 10144 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 12572 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 15583 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 27587 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00 • 21448 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 28187 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 36899 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 40759 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 57404 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Генштаб про ситуацію на фронті: 124 бойових зіткнення, ворог застосував 2032 дрони-камікадзе

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Від початку доби відбулося 124 бойових зіткнення, окупанти залучили 2032 дрони-камікадзе та здійснили 3475 обстрілів. Російські війська завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 98 керованих авіабомб.

Генштаб про ситуацію на фронті: 124 бойових зіткнення, ворог застосував 2032 дрони-камікадзе

Загалом від початку цієї доби відбулося 124 бойових зіткнення. Окупанти залучили до ударів 2032 дрони-камікадзе та здійснили 3475 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні російські війська завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 98 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2032 дрони-камікадзе та здійснили 3475 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав 7 авіаударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 133 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного, один бій триває.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Два із трьох атак відбили українські воїни, один бій триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє. Чотири боєзіткнення продовжуються.

Три ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Виїмки та Дронівки.

На Краматорському напрямку противник два рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку 16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський19.09.25, 21:48 • 4006 переглядiв

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 195 окупантів, із них 124 – безповоротно. Також українські воїни знищили 13 одиниць автомобільної техніки, п’ять безпілотних літальних апаратів; пошкоджено одну артилерійську систему, пункт управління БпЛА та вісім укриттів для особового складу ворога.

На Новопавлівському напрямку агресор 28 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське. Шість боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Залізничному.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. В той же час противник завдав авіаудару по Ольгівці.

На решті напрямків особливих змін не відбулося, резюмували у Генштабі.

Мінус 1150 солдатів та купа залізяччя: Генштаб відзвітував про втрати ворога за добу19.09.25, 07:31 • 3616 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Україна
Краматорськ
Куп'янськ