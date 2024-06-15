Генштаб: на Покровское направление приходится более трети атак врага

На фронте по состоянию на 19:00 15 июня российские войска атакуют на нескольких направлениях, активнее всего - на Покровском, на который приходится более трети штурмовых действий врага. Об этом говорится в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Агрессор продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях, активнее всего - на Покровском, на который приходится более трети штурмовых действий противника. Украинские защитники крепко держат оборону. Сейчас общее количество вражеских атак - 74 - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

Харьковское направление. Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска. В настоящее время враг пытается реализовать три попытки по улучшению собственных позиций, три предыдущие - отбиты. В районе Липцев применена авиация, действовавшая с территории Белгородской области (рф).

На Купянском направлении оккупанты добавили активности в районах Петропавловки и Грековки. Общее количество атак за сегодня - девять. Продолжаются бои в районе Раздоловки на Северском направлении.

На Краматорском направлении враг применил авиацию, осуществив удары в районах Андреевки, Клещеевки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении 29 раз за сегодня происходили боестолкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются девять из них, а именно в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского. Авиация врага применялась в районах Птичьего и Новоселовки, до этого, в течение дня, в районах Новогородовки, Александрополя, Мирного, Желанного, Евгеновки, Новоселовки Первой и Карловки.

На Кураховском направлении уже десять раз за сегодня враг пытался прорвать наши рубежи, три попытки еще продолжаются в районах Георгиевки и Парасковиевки. По предварительной информации на этом направлении оккупанты потеряли 54 человека, уничтожено одну ББМ и один склад боеприпасов.

На Времовском направлении количество вражеских атак в течение суток возросло до 10. Все безуспешные.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта", - отметили в Генштабе.