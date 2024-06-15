Генштаб: на Покровское направление приходится более трети атак врага
Киев • УНН
Активнее всего российские войска атакуют на Покровском направлении, на которое приходится более трети обстрелов со стороны противника, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
На фронте по состоянию на 19:00 15 июня российские войска атакуют на нескольких направлениях, активнее всего - на Покровском, на который приходится более трети штурмовых действий врага. Об этом говорится в Генштабе ВСУ, передает УНН.
Агрессор продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях, активнее всего - на Покровском, на который приходится более трети штурмовых действий противника. Украинские защитники крепко держат оборону. Сейчас общее количество вражеских атак - 74
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
Харьковское направление. Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска. В настоящее время враг пытается реализовать три попытки по улучшению собственных позиций, три предыдущие - отбиты. В районе Липцев применена авиация, действовавшая с территории Белгородской области (рф).
На Купянском направлении оккупанты добавили активности в районах Петропавловки и Грековки. Общее количество атак за сегодня - девять. Продолжаются бои в районе Раздоловки на Северском направлении.
На Краматорском направлении враг применил авиацию, осуществив удары в районах Андреевки, Клещеевки и Нью-Йорка.
На Покровском направлении 29 раз за сегодня происходили боестолкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются девять из них, а именно в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского. Авиация врага применялась в районах Птичьего и Новоселовки, до этого, в течение дня, в районах Новогородовки, Александрополя, Мирного, Желанного, Евгеновки, Новоселовки Первой и Карловки.
На Кураховском направлении уже десять раз за сегодня враг пытался прорвать наши рубежи, три попытки еще продолжаются в районах Георгиевки и Парасковиевки. По предварительной информации на этом направлении оккупанты потеряли 54 человека, уничтожено одну ББМ и один склад боеприпасов.
На Времовском направлении количество вражеских атак в течение суток возросло до 10. Все безуспешные.
На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
"Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта", - отметили в Генштабе.