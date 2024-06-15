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Генштаб: на Покровський напрямок припадає понад третина атак ворога

Київ • УНН

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Найактивніше російські війська атакують на Покровському напрямку, на який припадає понад третина обстрілів з боку противника, за даними Генерального штабу Збройних сил України.

Генштаб: на Покровський напрямок припадає понад третина атак ворога

На фронті станом на 19:00 15 червня російські війська атакують на кількох напрямках, найактивніше –  на Покровському, на який припадає понад третина штурмових дій ворога. Про це йдеться у Генштабі ЗСУ, передає УНН. 

Агресор продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше –  на Покровському, на який припадає понад третина штурмових дій противника. Українські захисники міцно тримають оборону. Наразі загальна кількість ворожих атак – 74

- йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна: 

Харківський напрямок. Окупанти продовжують атакувати в районі Вовчанська. На даний час ворог намагається реалізувати три спроби щодо покращення власних позицій, три попередні – відбито. В районі Липців застосовано авіацію, що діяла з території Бєлгородської області (рф).

На Куп’янському напрямку окупанти додали активності в районах Петропавлівки та Греківки. Загальна кількість атак за сьогодні – дев’ять. Тривають бої в районі Роздолівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку ворог застосував авіацію, здійснивши удари в районах Андріївки, Кліщіївки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку 29 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають дев’ять з них, а саме в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Невельського. Авіація ворога застосовувалася в районах Птичого та Новоселівки, до цього, протягом дня, в районах Новогородівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки.

На Курахівському напрямку вже десять разів за сьогодні ворога намагався прорвати наші рубежі, три спроби іще тривають в районах Георгіївки та Парасковіївки. За попередньою інформацією на цьому напрямку окупанти втратили 54 особи, знищено одну ББМ та один склад боєприпасів.

На Времівському напрямку кількість ворожих атак протягом доби зросла до 10. Всі безуспішні.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

"Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту", - наголосили у Генштабі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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