На фронте произошло 117 боестолкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг был активным на Кураховском и Торецком направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток противник нанес по территории Украины ракетный удар с применением одной ракеты, 82 авиационных удара (задействовал, в частности 91 КАБ), использовал для поражения 459 дронов-камикадзе. Осуществил 3467 обстрелов позиций наших войск - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: противник 4 раза безуспешно атаковал неподалеку от Глыбокого и Волчанска.

На Купянском: оккупанты 4 раза атаковали возле Стельмаховки и Песчаного. Успеха не было.

На Лиманском: захватчики атаковали 12 раз в районах Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. ВСУ отбили все штурмы.

На Северском: враг 6 раз безуспешно хотел прорвать оборону в районах Переездного, Спирного и Иванодарьевки.

На Краматорском: состоялось 5 боевых столкновений. Бои продолжались в районах Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки.

На Торецком: ВСУ отбивали 16 вражеских атак. Продолжаются 3 боевых столкновения возле Торецка и Железного. Другие, в большинстве своем в районе Северного, украинские воины остановили.

На Покровском: террористы 39 раз пытались вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Тимофеевка, Желанное и Яснобродовка. По состоянию на сейчас 30 атак врага отбито, 9 боевых столкновений продолжаются.

На Кураховском: противник 18 раз атаковал позиции Защитников. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском: 7 раз оккупанты безуспешно штурмовали в направлениях Константиновки и Большой Новоселки.

На Ореховском: вблизи Малой Токмачки произошло 3 провальных для врага боевых столкновения.

На Приднепровском: противник 3 неудачно штурмовал позиции украинских воинов.

Генштаб: на фронті відбулося 97 боєзіткнень, найактивніші бої точилися на Покровському напрямку