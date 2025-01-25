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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на фронте горячее всего на Покровском и Краматорском направлениях

Киев  •  УНН

 • 6576 просмотра

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За минувшие сутки на фронте произошло 211 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Краматорском направлениях. Противник нанес 40 авиаударов и совершил более 4000 обстрелов, использовав 1410 дронов-камикадзе.

211 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, большинство - на Покровском и Краматорском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 25 января, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 211 боестолкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 40 авиаударов, сбросив 56 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, в том числе 155 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1410 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и еще одиннадцать других важных объектов противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Двуречного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское.

На Краматорском направлении оккупанты 43 раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 88 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил три атаки в направлении Константинополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили три наступательные действия врага на Приднепровском направлении.

На Сиверском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 38 авиаударов, сбросив при этом 50 КАБ, совершил 436 обстрелов, в том числе 15 из РСЗО. Украинские защитники отбили 14 штурмовых действий захватчиков", - сказано в сводке.

Наши воины, как отметили в Генштабе, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В пределах суток ВСУ уничтожили 1650 оккупантов - Генштаб25.01.25, 07:22 • 15484 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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