В пределах суток ВСУ уничтожили 1650 оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки захватчики потеряли 1650 военных, 7 танков и 37 бронемашин. Общие потери врага в живой силе с начала войны достигли 828 470 человек.
Террористы потеряли 1650 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 25.01.25:
- Личный состав: 828 470 (+1650).
- Танки: 9859 (+7).
- Бронированные боевые машины: 20545 (+37).
- Артиллерийские системы: 22309 (+14).
- РСЗВ: 1263.
- Средства ППО: 1050.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 23213 (+51).
- Крылатые ракеты: 3053 (+2).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 35071 (+79).
- Специальная техника: 3715.
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