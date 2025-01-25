У межах доби ЗСУ знищили 1650 окупантів - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу загарбники втратили 1650 військових, 7 танків та 37 бронемашин. Загальні втрати ворога в живій силі з початку війни сягнули 828 470 осіб.
Терористи втратили 1650 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 25.01.25:
- Особовий склад: 828 470 (+1650).
- Танки: 9859 (+7).
- Броньовані бойові машини: 20545 (+37).
- Артилерійські системи: 22309 (+14).
- РСЗВ: 1263.
- Засоби ППО: 1050.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 23213 (+51).
- Крилаті ракети: 3053 (+2).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 35071 (+79).
- Спеціальна техніка: 3715.
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