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Генштаб: на фронті найгарячіше на Покровському та Краматорському напрямках

Генштаб: на фронті найгарячіше на Покровському та Краматорському напрямках

Київ • УНН

 • 31971 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 211 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Краматорському напрямках. Противник завдав 40 авіаударів та здійснив понад 4000 обстрілів, використавши 1410 дронів-камікадзе.

211 боїв сталося на фронті минулої доби, більшість - на Покровському та Краматорському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 25 січня, пише УНН.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 211 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 56 КАБ. Окрім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, зокрема 155 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1410 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління та ще одинадцять інших важливих об’єктів противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське.

На Краматорському напрямку окупанти 43 рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 88 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки в напрямку Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 38 авіаударів, скинувши при цьому 50 КАБ, здійснив 436 обстрілів, в тому числі 15 з РСЗВ. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначили у Генштабі, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

У межах доби ЗСУ знищили 1650 окупантів - Генштаб25.01.25, 07:22 • 32562 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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