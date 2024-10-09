Генштаб: 172 боя за сутки, больше всего - на Кураховском и Покровском направлениях

На фронте за сутки произошло 172 боя, больше всего - на Кураховском и Покровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе в сводке на 8 часов 9 октября, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 82 авиаудара, в частности, сбросил 137 КАБ. Кроме этого, совершил 3460 обстрелов, из них 70 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1190 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и один командный пункт российских захватчиков.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг пытался четыре раза штурмовать в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Кроме этого, оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами город Харьков, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Невского, Новосадового и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Ивано-Дарьевки и Спирного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, активно применяя авиацию, совершил 12 атак неподалеку Торецка, Нелиповки и Дылиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Лисовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Екатериновка и Антоновка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного.

На Времовском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Роботино и Новоданиловки.

Шесть раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

«Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли десять авиударов одиннадцатью КАБами по собственной территории», - сообщили в Генштабе.

Как отметили в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За сутки враг потерял 1150 военных - Генштаб