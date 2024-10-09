Генштаб: 172 бої за добу, найбільше - на Курахівському та Покровському напрямках

На фронті за добу сталося 172 бої, найбільше - на Курахівському та Покровському напрямках, повідомили у Генеральному штабі у зведенні на 8 годину 9 жовтня, пише УНН.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, а також 82 авіаудари, зокрема, скинув 137 КАБ. Крім цього, здійснив 3460 обстрілів, з них 70 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1190 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони, як вказано, уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та один командний пункт російських загарбників.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку ворог намагався чотири рази штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами місто Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Невського, Новосадового та Діброви.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дві штурмові дії російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив 12 атак неподалік Торецька, Неліпівки та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Катеринівка та Антонівка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного та Новоданилівки.

Шість разів ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали десять авіударів одинадцятьма КАБми по власній території", - повідомили у Генштабі.

Як зазначили у Генштабі, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За добу ворог втратив 1150 військових - Генштаб