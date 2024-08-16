Генштаб: 144 боя за сутки, горячее всего на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошло 144 боя, почти треть из них - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 16 августа, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях - сообщили в Генштабе.

Детали

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением 12 ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 101 КАБ. Кроме этого, совершил более 4600 обстрелов, из них 109 - из реактивных систем залпового огня.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники противника, а также поразили две артиллерийские системы и два склада горюче-смазочных материалов", - указали в Генштабе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении шло семь боев вблизи Липцов, Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 16 боестолкновений. Силы обороны отражали штурмовые действия возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз неподалеку Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении также произошло 10 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении шли четыре боя в районах Часового Яра. Противник успеха не имел.

На Торецком направлении россияне атаковали 20 раз неподалеку Зализного, Торецка, Пивничного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 41 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное и Птичье.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 19 атак противника возле Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении враг пять раз наступал, в частности, в сторону Водяного, Ровнополя и Константиновки.

На Ореховском направлении российские войска совершили два штурма позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, 10 раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории рф.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - отметили в Генштабе.

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