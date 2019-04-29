Генсек ООН обвинил интернет в разжигании ксенофобии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107550 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110296 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111413 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138131 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114441 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139624 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144905 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130312 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130356 просмотра

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Генсек ООН обвинил интернет в разжигании ксенофобии

Генсек ООН обвинил интернет в разжигании ксенофобии

Киев  •  УНН

 • 8745 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ростом числа преступлений, совершенных на почве ксенофобии, и связал их распространение с ресурсами интернета. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении, передает УНН.

"По всему миру мы видим беспокоящий массовый подъем нетерпимости и преступлений на почве ненависти, совершенных в религиозных местах ... Только в последние дни нападениям подверглись синагога в США и церковь в Буркина-Фасо", - заявил Гутерриш.

Генсек констатировал, что "сосредоточением подобной ненависти есть некоторые ресурсы в интернете, где схоже мыслящие ксенофобы находят друг друга". Такие платформы, по мнению Гутерриша, служат распространению и усилению межрелигиозной ненависти.

"Такая ненависть угрожает всем, поэтому борьба с ней - это работа каждого, - сказал он. - Политические и религиозные лидеры имеют особую ответственность за пропаганду мирного сосуществования. Я рассчитываю на поддержку в этом вопросе со стороны правительств, гражданских сообществ".

Ранее Генсек ООН уже высказывал сожаление в связи со стрельбой в синагоге в США.

Как сообщал УНН, в ночь с 27 на 28 апреля, 3 человека пострадали и одна женщина умерла в результате нападения на синагогу в Поуей (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Позже правоохранители сообщили о задержании нападающего. Как выяснили американские СМИ - стрелок предварительно написал антисемитский сообщение на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, как сообщил BBC News, в минувшие выходные по крайней мере шесть человек стали жертвами нападения на протестантскую церковь в городе Сигаджи на севере Буркина-Фасо.

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