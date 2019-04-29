Генсек ООН звинуватив інтернет в розпалюванні ксенофобії

"По всьому світу ми бачимо турбуючий масовий підйом нетерпимості і злочинів на грунті ненависті, скоєних в релігійних місцях... Тільки в останні дні атакам піддалися синагога в США і церква в Буркіна-Фасо", - заявив Гутерріш.

Генсек констатував, що "зосередженням подібної ненависті є деякі ресурси в інтернеті, де схоже мислячі ксенофоби знаходять один одного". Такі платформи, на думку Гутерріша, служать поширенню і посиленню міжрелігійної ненависті.

"Така ненависть загрожує всім, саме тому боротьба з нею - це робота кожного, - сказав він. - Політичні та релігійні лідери мають особливу відповідальність за пропагування мирного співіснування. Я розраховую на підтримку в цьому питанні з боку урядів, цивільних спільнот".

Раніше Генсек ООН вже висловлював співчуття у зв'язку зі стріляниною в синагозі в США.

Як повідомляв УНН, в ніч з 27 на 28 квітня, 3 людини постраждали та одна жінка померла у результаті нападу на синагогу у Поуей (округ Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США). Пізніше правоохоронці повідомили про затримання нападника. Як з'ясували американські ЗМІ - стрілок попередньо написав антисемітський допис на своїй сторінці у соціальних мережах.

Крім того, як повідомило BBC News, в минулі вихідні принаймні шість осіб стали жертвами нападу на протестантську церкву в місті Сігаджі на півночі Буркіна-Фасо.