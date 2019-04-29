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У Західній Африці під час нападу на церкву загинули віряни

У Західній Африці під час нападу на церкву загинули віряни

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У північній частині країни Буркіна-Фасо, що у Західній Африці, бойовики відкрили вогонь по церкві, у результаті загинуло щонайменше шестеро осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.

"За словами офіційних осіб, бойовики відкрили вогонь по церкві в північній частині Буркіна-Фасо, убивши щонайменше шість осіб. За повідомленнями, нападники прибули у кінці недільного служіння на семи мотоциклах і вбили пастора, двох його синів і трьох інших вірян", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це перша атака на церкву з того часу, як в Західній Африці у 2016 році спалахнуло насильство з боку джихаду.

Нагадаємо, у результаті міжетнічних зіткнень на півночі Буркіна-Фасо загинули 62 людини.

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