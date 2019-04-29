У Західній Африці під час нападу на церкву загинули віряни
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У північній частині країни Буркіна-Фасо, що у Західній Африці, бойовики відкрили вогонь по церкві, у результаті загинуло щонайменше шестеро осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.
"За словами офіційних осіб, бойовики відкрили вогонь по церкві в північній частині Буркіна-Фасо, убивши щонайменше шість осіб. За повідомленнями, нападники прибули у кінці недільного служіння на семи мотоциклах і вбили пастора, двох його синів і трьох інших вірян", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це перша атака на церкву з того часу, як в Західній Африці у 2016 році спалахнуло насильство з боку джихаду.
Нагадаємо, у результаті міжетнічних зіткнень на півночі Буркіна-Фасо загинули 62 людини.