Підозрюваний у стрілянині в синагозі опублікував перед нападом антисемітський пост
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Підозрюваний у стрільбі в синагозі міста Поуей (округ Сан-Дієго, Каліфорнія) опублікував пост антисемітського змісту незадовго до нападу. Про це повідомив в суботу телеканал NBC, передає УНН.
За інформацією телеканалу, Джон Ірнест, що влаштував стрілянину в синагозі, розмістив публікацію вранці в день нападу на одному з порталів для обміну файлами, посилання на який опублікував на своїй сторінці в Facebook. Свій пост він супроводив коментарем про те, що “незабаром почнеться трансляція”.
Телеканал зазначає, що ні самої трансляції, ні посилання на неї в публікації не було. До теперішнього моменту аккаунт стрілка і публікація видалені адміністрацією соціальної мережі.
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Нагадаємо, 27 жовтня 2018 року в результаті стрілянини, відкритої в синагозі Tree of Life в Піттсбурзі (штат Пенсільванія), загинули 11 людей, ще шестеро, включаючи чотирьох поліцейських, отримали поранення. В ході перестрілки з прибулими на місце події співробітниками поліції нападник — 46-річний Роберт Боуерс — був поранений і взятий під варту. Прокуратура висунула щодо Боуерса звинувачення в кримінальних злочинах і злочин на грунті релігійної нетерпимості, вироком за сукупністю яких може стати смертна кара. Американська правозахисна організація “Антидефамаційна ліга” назвала трагедію в Піттсбурзі одним з найкривавіших нападів на єврейську діаспору в історії США.
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