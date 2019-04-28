Подозреваемый в стрельбе в синагоге опубликовал перед нападением антисемитский пост

По информации телеканала, Джон Ирнест, устроивший стрельбу в синагоге, разместил публикацию утром в день нападения на одном из порталов для обмена файлами, ссылка на который опубликовал на своей странице в Facebook. Свой пост он сопроводил комментарием о том, что “вскоре начнется трансляция”.

Телеканал отмечает, что ни самой трансляции, ни ссылки на нее в публикации не было. К настоящему моменту аккаунт стрелка и публикация удалены администрацией социальной сети.

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Напомним, 27 октября 2018 года в результате стрельбы, открытой в синагоге Tree of Life в Питтсбурге (штат Пенсильвания), погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, получили ранения. В ходе перестрелки с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нападающий — 46-летний Роберт Боуэрс — был ранен и взят под стражу. Прокуратура выдвинула Боуэрсу обвинения в уголовных преступлениях и преступление на почве религиозной нетерпимости, приговором по совокупности которых может стать смертная казнь. Американская правозащитная организация “Антидиффамационная лига” назвала трагедию в Питтсбурге одним из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору в истории США.

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