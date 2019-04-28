Подозреваемый в стрельбе в синагоге опубликовал перед нападением антисемитский пост

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106112 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110161 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112869 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113812 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141898 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115082 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140045 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144953 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130349 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

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Подозреваемый в стрельбе в синагоге опубликовал перед нападением антисемитский пост

Подозреваемый в стрельбе в синагоге опубликовал перед нападением антисемитский пост

Киев  •  УНН

 • 9682 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Подозреваемый в стрельбе в синагоге города Поуей (округ Сан-Диего, Калифорния) опубликовал пост антисемитского содержания незадолго до нападения. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC, передает УНН.

По информации телеканала, Джон Ирнест, устроивший стрельбу в синагоге, разместил публикацию утром в день нападения на одном из порталов для обмена файлами, ссылка на который опубликовал на своей странице в Facebook. Свой пост он сопроводил комментарием о том, что “вскоре начнется трансляция”.

Телеканал отмечает, что ни самой трансляции, ни ссылки на нее в публикации не было. К настоящему моменту аккаунт стрелка и публикация удалены администрацией социальной сети.

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Напомним, 27 октября 2018 года в результате стрельбы, открытой в синагоге Tree of Life в Питтсбурге (штат Пенсильвания), погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, получили ранения. В ходе перестрелки с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нападающий — 46-летний Роберт Боуэрс — был ранен и взят под стражу. Прокуратура выдвинула Боуэрсу обвинения в уголовных преступлениях и преступление на почве религиозной нетерпимости, приговором по совокупности которых может стать смертная казнь. Американская правозащитная организация “Антидиффамационная лига” назвала трагедию в Питтсбурге одним из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору в истории США.

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