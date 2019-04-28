Генсек ООН висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в синагозі в США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у неділю висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в синагозі в Каліфорнії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Генсекретаря.
"Я глибоко стурбований нападом на синагогу, яке відбулося в цю суботу під час великодньої служби. Ми всі повинні бути єдині перед лицем антисемітизму і всіх форм ненависті. Мої думки з сім'ями жертв і єврейською спільнотою по всьому світу", - написав він.
Як повідомляв УНН, вночі, принаймні, 3 людини постраждали та одна жінка померла у результаті нападу на синагогу у Поуей (округ Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США). Пізніше правоохоронці повідомили про затримання нападника. Як з'ясували американські ЗМІ - стрілок попередньо написав антисемітський допис на своїй сторінці у соціальних мережах.
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Нагадаємо, це не перший випадок насильницького прояву антисемітизму в країні. Так, 27 жовтня 2018 року в результаті стрілянини, відкритої в синагозі Tree of Life в Піттсбурзі (штат Пенсільванія), загинули 11 людей, ще шестеро, включаючи чотирьох поліцейських, отримали поранення. В ході перестрілки з прибулими на місце події співробітниками поліції нападник — 46-річний Роберт Боуерс — був поранений і взятий під варту. Прокуратура висунула щодо Боуерса звинувачення в кримінальних злочинах і злочин на грунті релігійної нетерпимості, вироком за сукупністю яких може стати смертна кара. Американська правозахисна організація “Антидефамаційна ліга” назвала трагедію в Піттсбурзі одним з найкривавіших нападів на єврейську діаспору в історії США.
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