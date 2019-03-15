Генсек НАТО осудил теракт в Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт, произошедший в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии и выразил поддержку семьям погибших и раненых. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Я решительно осуждаю ужасный теракт, произошедший в мечети в Крайстчерче. Мои мысли со всеми теми, кто потерял своих близких или был ранен", - написал он.
Генеральный секретарь заверил, что НАТО остается надежным другом и партнером Новой Зеландии в защите ее демократических стремлений и общественных ценностей.
Напомним, сегодня в Новой Зеландии произошло массовое убийство в мечети. Мужчина ворвался в здание и открыл огонь по верующим.
Сейчас число жертв возросло до 49 человек, еще несколько десятков тяжело ранены. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на мечеть терактом.
Подозреваемый готовил теракт в отместку за теракт в шведском Стокгольме в 2017 году, в котором погибла 11-летняя девочка.