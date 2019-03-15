Генсек НАТО засудив теракт у Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг засудив теракт, що стався в мечеті міста Крайстчьорч на сході Нової Зеландії та висловив підтримку родинам загиблих і поранених. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Я рішуче засуджую жахливий теракт, що стався в мечеті у Крайстчерчі. Мої думки з усіма тими, хто втратив своїх близьких або був поранений", - написав він.
Генеральний секретар також запевнив, що НАТО залишається надійним другом та партнером Нової Зеландії в захисті її демократичних прагнень та суспільних цінностей.
Нагадаємо, сьогодні у Новій Зеландії сталося масове вбивство у мечеті. Чоловік увірвався до будівлі і відкрив вогонь по вірянам.
Наразі кількість жертв зросла до 49 осіб, ще кілька десятків важко поранені. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала напад на мечеть терактом.
Підозрюваний готував теракт як помсту за теракт у шведському Стокгольмі в 2017 році, в якому загинула 11-річна дівчинка.