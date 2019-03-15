Генсек НАТО засудив теракт у Новій Зеландії

КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг засудив теракт, що стався в мечеті міста Крайстчьорч на сході Нової Зеландії та висловив підтримку родинам загиблих і поранених. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.