22:20
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
19:21 • 8312 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 16059 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 26034 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 19013 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 32129 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 34829 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20730 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21670 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39453 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Генсек НАТО: в декабре Россия теряла около 1000 человек погибшими ежедневно

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в декабре прошлого года Россия ежедневно теряла около 1000 военнослужащих погибшими. Общее количество ликвидированных оккупантов за декабрь превысило 30 тысяч человек.

Генсек НАТО: в декабре Россия теряла около 1000 человек погибшими ежедневно

Во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о критически высоком уровне смертности в российской армии. По его словам, в течение декабря прошлого года Россия теряла в среднем около тысячи военнослужащих в день. Рютте специально подчеркнул, что эти данные касаются исключительно погибших, а не раненых. Об этом пишет УНН.

Детали

Генсек Альянса отметил, что общее количество ликвидированных оккупантов за декабрь превысило 30 тысяч человек.

Да, это правда, что в декабре россияне теряли по тысяче человек убитыми – не серьезно ранеными, а именно убитыми – ежедневно. Это более 30 тысяч за декабрь

– заявил Марк Рютте согласно официальной стенограмме выступления.

Он подчеркнул, что несмотря на такие колоссальные потери, Россия не прекращает наступательных операций.

Призыв к поддержке Украины на фоне политических дискуссий

Эти данные были обнародованы в контексте обсуждения приоритетов для Европы. Рютте призвал европейских лидеров не отвлекаться на второстепенные вопросы или громкие заявления Дональда Трампа, в частности относительно Гренландии. По его убеждению, именно поддержка Украины должна оставаться ключевой задачей для мирового сообщества.

Мы умеренно близки к подписанию соглашения: Трамп об Украине21.01.26, 19:29 • 3252 просмотра

Главная проблема сейчас – не Гренландия, главная проблема – Украина

– подчеркнул глава НАТО.

Стоит отметить, что официальная Москва не раскрывает данные о своих потерях с сентября 2022 года. Обычно западные разведки оперируют совокупными цифрами, включающими и убитых, и раненых, однако заявление Рютте указывает на значительный рост именно летальных исходов в рядах агрессора во время зимней кампании. 

Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21.01.26, 22:02 • 2364 просмотра

Степан Гафтко

