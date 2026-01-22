Генсек НАТО: в декабре Россия теряла около 1000 человек погибшими ежедневно

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в декабре прошлого года Россия ежедневно теряла около 1000 военнослужащих погибшими. Общее количество ликвидированных оккупантов за декабрь превысило 30 тысяч человек.

Во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о критически высоком уровне смертности в российской армии. По его словам, в течение декабря прошлого года Россия теряла в среднем около тысячи военнослужащих в день. Рютте специально подчеркнул, что эти данные касаются исключительно погибших, а не раненых. Об этом пишет УНН. Детали Генсек Альянса отметил, что общее количество ликвидированных оккупантов за декабрь превысило 30 тысяч человек. Да, это правда, что в декабре россияне теряли по тысяче человек убитыми – не серьезно ранеными, а именно убитыми – ежедневно. Это более 30 тысяч за декабрь – заявил Марк Рютте согласно официальной стенограмме выступления. Он подчеркнул, что несмотря на такие колоссальные потери, Россия не прекращает наступательных операций. Призыв к поддержке Украины на фоне политических дискуссий Эти данные были обнародованы в контексте обсуждения приоритетов для Европы. Рютте призвал европейских лидеров не отвлекаться на второстепенные вопросы или громкие заявления Дональда Трампа, в частности относительно Гренландии. По его убеждению, именно поддержка Украины должна оставаться ключевой задачей для мирового сообщества. Мы умеренно близки к подписанию соглашения: Трамп об Украине Главная проблема сейчас – не Гренландия, главная проблема – Украина – подчеркнул глава НАТО. Стоит отметить, что официальная Москва не раскрывает данные о своих потерях с сентября 2022 года. Обычно западные разведки оперируют совокупными цифрами, включающими и убитых, и раненых, однако заявление Рютте указывает на значительный рост именно летальных исходов в рядах агрессора во время зимней кампании. Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы