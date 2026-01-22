$43.180.08
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Генсек НАТО: у грудні росія втрачала близько 1000 осіб загиблими щодня

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у грудні минулого року росія щодня втрачала близько 1000 військовослужбовців загиблими. Загальна кількість ліквідованих окупантів за грудень перевищила 30 тисяч осіб.

Генсек НАТО: у грудні росія втрачала близько 1000 осіб загиблими щодня

Під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про критично високий рівень смертності в російській армії. За його словами, протягом грудня минулого року росія втрачала в середньому близько тисячі військовослужбовців на день. Рютте спеціально наголосив, що ці дані стосуються виключно загиблих, а не поранених. Про це пише УНН.

Деталі

Генсек Альянсу зазначив, що загальна кількість ліквідованих окупантів за грудень перевищила 30 тисяч осіб.

Так, це правда, що в грудні росіяни втрачали по тисячі людей убитими – не серйозно пораненими, а саме вбитими – щодня. Це понад 30 тисяч за грудень

– заявив Марк Рютте згідно з офіційною стенограмою виступу.

Він підкреслив, що попри такі колосальні втрати, росія не припиняє наступальних операцій.

Заклик до підтримки України на фоні політичних дискусій

Ці дані були оприлюднені в контексті обговорення пріоритетів для Європи. Рютте закликав європейських лідерів не відволікатися на другорядні питання або гучні заяви Дональда Трампа, зокрема щодо Гренландії. На його переконання, саме підтримка України має залишатися ключовим завданням для світової спільноти.

Ми помірно близькі до підписання угоди: Трамп про Україну21.01.26, 19:29 • 3252 перегляди

Головна проблема зараз – не Гренландія, головна проблема – Україна

– наголосив очільник НАТО.

Варто зауважити, що офіційна москва не розкриває дані про свої втрати з вересня 2022 року. Зазвичай західні розвідки оперують сукупними цифрами, що включають і вбитих, і поранених, проте заява Рютте вказує на значне зростання саме летальних випадків у лавах агресора під час зимової кампанії. 

Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21.01.26, 22:02 • 2364 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Ґренландія
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Європа
Україна