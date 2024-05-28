Генсек НАТО: мы не видим никаких признаков того, что путин планирует закончить эту войну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "мы не видим никаких признаков" того, что глава кремля владимир путин планирует закончить войну. Об этом он заявил, прибыв во вторник на заседание министров обороны стран ЕС, пишет УНН.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил, что сказал бы на сообщение о том, что "путин просит мирных переговоров".

"Эта война может закончиться завтра, если правительство, страна, которая начала войну, президент путин прекратит атаковать Украину. Вызов заключается в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент путин, россия планирует закончить эту войну. Наоборот, мы видим, что они активизируются", - сказал Столтенберг.

"Поэтому украинцам решать, какие условия являются приемлемыми для соглашения. Мы как члены НАТО знаем, что то, что происходит за столом переговоров, тесно связано с силой на поле боя. Итак, если мы хотим решения путем переговоров, при котором россия признает, что Украина должна преобладать как суверенное независимое государство в Европе, тогда единственный способ достичь этого - предоставить военную поддержку Украине, чтобы они могли продемонстрировать президенту путину, что он не победит на поле боя. Он не получит контроль над Украиной с помощью военной силы, но должен сесть и принять суверенную независимую Украину также в будущем", - отметил Генсек НАТО.

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