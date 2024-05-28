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Генсек НАТО: ми не бачимо жодних ознак того, що путін планує закінчити цю війну

Генсек НАТО: ми не бачимо жодних ознак того, що путін планує закінчити цю війну

Київ • УНН

 • 22632 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "ми не бачимо жодних ознак" того, що глава кремля володимир путін планує закінчити війну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "ми не бачимо жодних ознак" того, що глава кремля володимир путін планує закінчити війну. Про це він заявив, прибувши у вівторок на засідання міністрів оборони країн ЄС, пише УНН.  

Деталі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів, що сказав би на повідомлення про те, що "путін просить мирних переговорів".

"Ця війна може закінчитися завтра, якщо уряд, країна, яка почала війну, президент путін припинить атакувати Україну. Виклик полягає в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент путін, росія планує закінчити цю війну. Навпаки, ми бачимо, що вони активізуються", - сказав Столтенберг.

"Тож українцям вирішувати, які умови є прийнятними для угоди. Ми як члени НАТО знаємо, що те, що відбувається за столом переговорів, тісно пов'язане з силою на полі бою. Отже, якщо ми хочемо вирішення шляхом переговорів, за якого росія визнає, що Україна має переважати як суверенна незалежна держава в Європі, тоді єдиний спосіб досягти цього - надати військову підтримку Україні, щоб вони могли продемонструвати президенту путіну, що він не переможе на полі бою. Він не отримає контроль над Україною за допомогою військової сили, але має сісти і прийняти суверенну незалежну Україну також у майбутньому", - зазначив Генсек НАТО.

Столтенберг відповів, чому зараз правильно зняти обмеження на західну зброю для ураження цілей усередині росії28.05.24, 17:21 • 20210 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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