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Генерация войск, подготовка подразделений: Шаповалов очертил главные задачи на посту командующего Сухопутными войсками ВСУ

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов, новоназначенный командующий Сухопутными войсками ВСУ, определил ключевые задачи, среди которых генерация войск и внедрение современных методик подготовки. Он отметил важность формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей, а также развития всех составляющих Сухопутных войск.

Генерация войск, подготовка подразделений: Шаповалов очертил главные задачи на посту командующего Сухопутными войсками ВСУ

Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ, бригадный генерал Геннадий Шаповалов очертил главные задачи на посту, среди которых - генерация войск, что предусматривает процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей, а также внедрение современных методик, основанных на реальном боевом опыте. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск, передает УНН.

Детали

"Для меня большая честь и одновременно чрезвычайная ответственность возглавить Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в сложное время для нашего государства. Полностью осознаю все вызовы этой должности. Ценю доверие Президента Украины, министра обороны и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины и готов к совместной работе в единой команде с каждым звеном государственной и военной вертикали. Опираясь на опыт управления боевой бригадой, а с началом полномасштабного вторжения оперативным командованием "Юг" и оперативной группировкой войск "Таврия", я глубоко понимаю внутренние процессы, потребности личного состава, логику принятия решений на уровне подразделений и соединений", - сказал Шаповалов.

Он подчеркнул, что одной из важнейших задач на сегодня является генерация войск.

"Она включает процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск. Я четко понимаю, что комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан. Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на основное – сохранение самого факта существования нашего государства", - добавил Шаповалов.

По его словам, война постоянно требует совершенствования и развития и в вопросах боевой подготовки.

"Подготовка наших подразделений должна соответствовать тем реалиям, с которыми ежедневно сталкиваются воины на фронте. Внедрение современных методик, основанных на реальном боевом опыте, а также высокопрофессиональный инструкторско-преподавательский состав – также наш приоритет. Для меня принципиально важным является развитие всех без исключения составляющих Сухопутных войск: от пехоты и танковых подразделений до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации. Обеспечение современными технологиями и вооружением в условиях войны стало жизненной необходимостью, что позволит нам иметь преимущество над врагом. Особое внимание буду уделять развитию всего спектра беспилотных систем, а также современных средств связи и управления, что обеспечит нам преимущество над врагом", - добавил Шаповалов.

Напомним

В июне Президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Павел Башинский

Павел Башинский

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