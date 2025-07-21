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Генерація військ, підготовка підрозділів: Шаповалов окреслив головні завдання на посаді командувача Сухопутних військ ЗСУ

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов, новопризначений командувач Сухопутних військ ЗСУ, визначив ключові завдання, серед яких генерація військ та впровадження сучасних методик підготовки. Він наголосив на важливості формування, підготовки та доукомплектування бойових частин, а також розвитку всіх складових Сухопутних військ.

Генерація військ, підготовка підрозділів: Шаповалов окреслив головні завдання на посаді командувача Сухопутних військ ЗСУ

Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Геннадій Шаповалов окреслив головні завдання на посаді, серед яких - генерація військ, що передбачає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин, а також впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ, передає УНН.

Деталі

"Для мене велика честь і водночас надзвичайна відповідальність очолити Сухопутні війська Збройних сил України у складний час для нашої держави. Повністю усвідомлюю всі виклики цієї посади. Ціную довіру Президента України, міністра оборони та Головнокомандувача Збройних сил України і готовий до спільної роботи в єдиній команді з кожною ланкою державної та військової вертикалі.Покладаючись на досвід управління бойовою бригадою, а з початком повномасштабного вторгнення оперативним командуванням "Південь" та оперативним угрупованням військ "Таврія", я глибоко розумію внутрішні процеси, потреби особового складу, логіку ухвалення рішень на рівні підрозділів і з’єднань", - сказав Шаповалов.

Він наголосив, що одним з найголовніших завдань на сьогодні є генерація військ.

"Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ. Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян. Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне – збереження самого факту існування нашої держави", - додав Шаповалов.

За його словами, війна постійно вимагає вдосконалення та розвитку і у питаннях бойової підготовки.

"Підготовка наших підрозділів має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються воїни на фронті. Впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад – також наш пріоритет. Для мене принципово важливим є розвиток усіх без винятку складових Сухопутних військ: від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації. Забезпечення сучасними технологіями та озброєнням в умовах війни стало життєвою необхідністю, що дозволить нам мати перевагу над ворогом. Особливу увагу приділятиму розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів звʼязку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом", - додав Шаповалов.

Нагадаємо

В червні Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Павло Башинський

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