Генерація військ, підготовка підрозділів: Шаповалов окреслив головні завдання на посаді командувача Сухопутних військ ЗСУ

Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Геннадій Шаповалов окреслив головні завдання на посаді, серед яких - генерація військ, що передбачає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин, а також впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ, передає УНН.

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"Для мене велика честь і водночас надзвичайна відповідальність очолити Сухопутні війська Збройних сил України у складний час для нашої держави. Повністю усвідомлюю всі виклики цієї посади. Ціную довіру Президента України, міністра оборони та Головнокомандувача Збройних сил України і готовий до спільної роботи в єдиній команді з кожною ланкою державної та військової вертикалі.Покладаючись на досвід управління бойовою бригадою, а з початком повномасштабного вторгнення оперативним командуванням "Південь" та оперативним угрупованням військ "Таврія", я глибоко розумію внутрішні процеси, потреби особового складу, логіку ухвалення рішень на рівні підрозділів і з’єднань", - сказав Шаповалов.

Він наголосив, що одним з найголовніших завдань на сьогодні є генерація військ.

"Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ. Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян. Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне – збереження самого факту існування нашої держави", - додав Шаповалов.

За його словами, війна постійно вимагає вдосконалення та розвитку і у питаннях бойової підготовки.

"Підготовка наших підрозділів має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються воїни на фронті. Впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад – також наш пріоритет. Для мене принципово важливим є розвиток усіх без винятку складових Сухопутних військ: від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації. Забезпечення сучасними технологіями та озброєнням в умовах війни стало життєвою необхідністю, що дозволить нам мати перевагу над ворогом. Особливу увагу приділятиму розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів звʼязку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом", - додав Шаповалов.

Нагадаємо

В червні Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.