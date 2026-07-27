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Financial Times

Генконсульство Украины во Вроцлаве отреагировало на сообщение о нападении на украинцев и обратилось в полицию Польши

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Генконсульство Украины во Вроцлаве направило запрос в полицию Польши из-за нападения на украинцев. Министр Сибига поручил принять меры в связи с случаями насилия.

Генконсульство Украины во Вроцлаве отреагировало на сообщение о нападении на украинцев и обратилось в полицию Польши
скриншот из видео

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к польским правоохранителям с призывом оперативно расследовать информацию о нападении на граждан Украины во Вроцлаве. Дипломаты уже направили официальный запрос в Национальную полицию Польши и ожидают официальной информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Генконсульства Украины во Вроцлаве.

Детали

В дипучреждении отметили, что в последнее время в Польше участились случаи насилия в отношении граждан Украины.

"Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки", – подчеркнули в Генконсульстве.

Там также сообщили, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил дипломатам безотлагательно принять все необходимые меры реагирования.

В случае подтверждения информации украинская сторона ожидает всестороннего и объективного расследования, установления мотивов нападения и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Польши.

"Любые проявления насилия, ксенофобии или ненависти неприемлемы и не должны иметь места в демократическом обществе", – подчеркнули дипломаты.

Генконсульство также призвало граждан Украины, которые могли пострадать в результате инцидента или обладают информацией о нем, обратиться в дипломатическое учреждение для получения консульской помощи и взаимодействия с польскими правоохранительными органами.

Напомним

Во Вроцлаве жестоко избили украинских девушку и парня. По информации, опубликованной в социальных сетях, нападавшими могли быть поляки, а причиной агрессии якобы стал украинский акцент. Потерпевшие получили тяжелые травмы, у них подозревают сотрясение мозга.

Андрей Тимощенков

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