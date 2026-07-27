Генконсульство Украины во Вроцлаве отреагировало на сообщение о нападении на украинцев и обратилось в полицию Польши
Киев • УНН
Генконсульство Украины во Вроцлаве направило запрос в полицию Польши из-за нападения на украинцев. Министр Сибига поручил принять меры в связи с случаями насилия.
Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к польским правоохранителям с призывом оперативно расследовать информацию о нападении на граждан Украины во Вроцлаве. Дипломаты уже направили официальный запрос в Национальную полицию Польши и ожидают официальной информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Генконсульства Украины во Вроцлаве.
Детали
В дипучреждении отметили, что в последнее время в Польше участились случаи насилия в отношении граждан Украины.
"Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки", – подчеркнули в Генконсульстве.
Там также сообщили, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил дипломатам безотлагательно принять все необходимые меры реагирования.
В случае подтверждения информации украинская сторона ожидает всестороннего и объективного расследования, установления мотивов нападения и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Польши.
"Любые проявления насилия, ксенофобии или ненависти неприемлемы и не должны иметь места в демократическом обществе", – подчеркнули дипломаты.
Генконсульство также призвало граждан Украины, которые могли пострадать в результате инцидента или обладают информацией о нем, обратиться в дипломатическое учреждение для получения консульской помощи и взаимодействия с польскими правоохранительными органами.
Напомним
Во Вроцлаве жестоко избили украинских девушку и парня. По информации, опубликованной в социальных сетях, нападавшими могли быть поляки, а причиной агрессии якобы стал украинский акцент. Потерпевшие получили тяжелые травмы, у них подозревают сотрясение мозга.