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Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет

Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет

Киев  •  УНН

9 июня 2024, 01:17  •  716 просмотра

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Кристоф де луар, генеральный директор правозащитной группы "Репортеры без границ", умер от рака в возрасте 53 лет.

Кристоф де луар (Christophe Deloire), генеральный директор группы защиты свободы прессы "Репортеры без границ" (RSF), умер от рака в возрасте 53 лет, сообщила организация, передает УНН.

Детали

Команда международного секретариата "Репортеров без границ"... с глубокой грустью сообщает о смерти Кристофа Делуара, генерального секретаря Международной организации "Репортеры без границ" и генерального директора "Репортеров без границ", в результате борьбы с раком

говорится в заявлении группы.

Кристоф де луар, бывший репортер и тележурналист, возглавлял организацию с 2012 года, помогая ей защищать журналистику по всему миру.

RSF заявила, что де луар "преобразовал ассоциацию" и был "неутомимым защитником на всех континентах свободы, независимости и плюрализма журналистики перед лицом информационного хаоса".

В заявлении говорится:"журналистика была борьбой всей его жизни, которую он вел с непоколебимой убежденностью".

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил свои соболезнования на медиа-платформе X, которая была Twitter, сказал, что Делуар "был журналистом в своем сердце".

Он сказал, что бывший репортер и режиссер-документалист "неустанно" боролся за свободу информации и демократические дебаты и что "его общая борьба остается нашей".

В аккаунте Совета Европы на сайте X, посвященном свободе СМИ, было написано: "ужасные новости и такая огромная потеря для свободы прессы. Тебя будет не хватать, Кристоф".

Европейский центр свободы прессы и СМИ написал: "Кристоф был неутомимым защитником журналистики, и его потеря будет глубоко ощутима для всего сообщества свободы прессы".

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