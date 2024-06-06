россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов из оккупированного Крыма

По состоянию на 4 июня 2024 года россии незаконно заключила в тюрьму 218 человек, не менее 16 из которых - журналисты, гражданские журналисты и блогеры. Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым, пишет УНН.

Детали

В представительстве напомнили имена тех, кто стал политзаключенными за освещение нарушений прав человека и свободы слова в оккупированном Крыму - Ирина Данилович, Осман Арифмеметов, Алексей Бессарабов, Тимур Ибрагимов, Ремзи Бекиров, Вилен Темерьянов, Марлен (Сулейман) Асанов, Нариман Джелял, Рустем Шейхалиев, Сервер Мустафаев, Владислав Есипенко, Амет Сулейманов, Асан Ахтемов, Руслан Сулейманов, Сейран Салиев и Дмитрий Штыбликов.

В представительстве президента также отметили, что российские оккупанты практически сразу разрушили медиаландшафт полуострова.

Политика уничтожения независимых медиа отбирает у жителей Крыма доступ к альтернативной информации, вместо этого создавая пропагандистский пузырь. После полномасштабного вторжения 2022 года получение объективной информации из оккупированного Крыма стало еще сложнее, а изменениями в законодательстве рф значительно упростила для себя притеснения медиа и облегчила формирование списков так называемых "экстремистов", незаконно распространив это на временно оккупированные территории. Такая практика распространяется и на обычных украинских граждан за публикацию в социальных сетях информации или позиции, невыгодной для оккупантов, - говорится в сообщении.

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