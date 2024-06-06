Зеленский в День журналиста: "Спасибо каждому и каждой, кто освещает нашу борьбу в этой войне"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил журналистов, которые освещают борьбу Украины в российской войне и находятся бок о бок с воинами в самых горячих точках государства. Об этом сообщает УНН.

Зеленский в День журналиста указал, что выстоять в войне – это всегда комплексная задача для всего народа. Иметь силу в битве за правду не менее важно, чем иметь оружие в битве за землю.

Сегодня, в День журналиста, мы чтим храбрость и чистоту взгляда тех, кто защищает наше общество от лжи и дезинформации. Мы благодарим каждого и каждого, кто освещает нашу борьбу в этой войне, кто воочию видит ужасы войны и фиксирует их, находится бок о бок с нашими воинами в самых горячих точках нашего государства, кто помогает Украине сохранить внимание мира, рассказывает миру о наших людях. - указал глава государства.

Как подчеркнул Президент, в этот день Украина отмечает военкоров, украинские редакции и всех представителей СМИ, которые работают смело и благодаря которым не только Украина, но и весь мир читает, видит и слышит о героизме нашего народа.

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