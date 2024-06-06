Зеленський у День журналіста: "Дякуємо кожному й кожній, хто висвітлює нашу боротьбу в цій війні"
Київ • УНН
У День журналіста Президент Зеленський подякував представникам ЗМІ, які висвітлюють боротьбу України у війні, за те, що вони стоять пліч-о-пліч з солдатами в найгарячіших точках і допомагають утримувати увагу всього світу до подій в країні.
Президент Володимир Зеленський подякував журналістам, які висвітлюють боротьбу України у російській війні та перебувають пліч-о-пліч із воїнами у найгарячіших точках держави. Про це повідомляє УНН.
Зеленський у День журналіста вказав, що вистояти у війні – це завжди комплексне завдання для всього народу. Мати силу в битві за правду не менш важливо, ніж мати зброю в битві за землю.
Сьогодні, у День журналіста, ми вшановуємо хоробрість і чистоту погляду тих, хто захищає наше суспільство від брехні та дезінформації. Ми дякуємо кожному й кожній, хто висвітлює нашу боротьбу в цій війні, хто на власні очі бачить жахи війни та фіксує їх, перебуває пліч-о-пліч із нашими воїнами у найгарячіших точках нашої держави, хто допомагає Україні зберегти увагу світу, розповідає світові про наших людей.
Як наголосив Президент, у цей день Україна відзначає воєнкорів, українські редакції та всіх представників ЗМІ, які працюють сміливо й завдяки яким не лише Україна, а й увесь світ читає, бачить і чує про героїзм нашого народу.
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