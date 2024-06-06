До Дня журналіста: у Раді зареєстрували законопроєкт щодо посилення гарантій діяльності медіа

До дня журналіста у Раді зареєстрували законопроєкт №11321 про посилення гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації. Про це розповів голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин, передає УНН.

Деталі

Деталі Юрчишин наголосив, що документ передбачає багато змін, які стали необхідними за останні два роки. Зокрема, йдеться про можливість журналістам вільно пересуватися під час комендантської години в межах здійснення своєї професійної діяльності. Для цього потрібно мати акредитацію від Збройних сил України та відповідні документи.

Така норма спростить роботу кореспондентам, які сьогодні висвітлюють події на фронті. А також допоможе журналістам, чий фах передбачає роботу вночі для швидкого донесення інформації та розслідувань - впевнений нардеп.

До того ж проєкт закону надає нові гарантії позаштатним працівникам ЗМІ — фіксерам (або локальним продюсерам), які працюють за цивільно-правовим договором.

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Юрчишин пояснив, що зараз такі працівники не мають тих самих гарантій, що й журналісти, тож недоброчесним особам набагато легше переслідувати людей поза штатом.

Також закон пропонує скасувати для онлайн-медіа від відповідальності за коментарі користувачів, публікації в блогах та інший контент, створений не їхніми працівниками, якщо його видалили протягом трьох днів з моменту отримання ухвали суду.

Юрчишин пояснив, що через навалу російських ботів стало складніше оперативно відстежувати всі коментарі. Тому така пропозиція значно скоротить час та витрати ЗМІ на судову тяганину.

Це лише частина корисних норм, які ми заклали в законопроєкт. І лише невелика частина того, що потрібно впровадити для покращення умов роботи медійників - пояснив народний депутат.

Нагадаємо

Керівниця відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації (ІМІ) Катерина Дячук заявила, що 83 працівники ЗМІ загинули під час російсько-української війни з 2014 по 2024 рік, з них 76 - з початку повномасштабного вторгнення.