Ко Дню журналиста: в Раде зарегистрировали законопроект об усилении гарантий деятельности медиа

Ко Дню журналиста в Раде зарегистрировали законопроект №11321 Об усилении гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации. Об этом рассказал председатель комитета свободы слова Ярослав Юрчишин, передает УНН.

Детали

Детали Юрчишин подчеркнул, что документ предусматривает много изменений, которые стали необходимыми за последние два года. В частности, речь идет о возможности журналистам свободно передвигаться во время комендантского часа в рамках осуществления своей профессиональной деятельности. Для этого нужно иметь аккредитацию от Вооруженных сил Украины и соответствующие документы.

Такая норма упростит работу корреспондентам, которые сегодня освещают события на фронте. А также поможет журналистам, чья специальность предполагает работу ночью для быстрого донесения информации и расследований - уверен нардеп.

К тому же проект закона предоставляет новые гарантии внештатным работникам СМИ - фиксерам (или локальным продюсерам), работающим по гражданско-правовому договору.

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Юрчишин пояснил, что сейчас такие работники не имеют тех же гарантий, что и журналисты, поэтому не добродетельным лицам гораздо легче преследовать людей вне штата.

Также закон предлагает отменить для онлайн-медиа от ответственности за комментарии пользователей, публикации в блогах и другой контент, созданный не их работниками, если его удалили в течение трех дней с момента получения постановления суда.

Юрчишин пояснил, что из-за нашествия российских ботов стало сложнее оперативно отслеживать все комментарии. Поэтому такое предложение значительно сократит время и расходы СМИ на судебную волокиту.

Это лишь часть полезных норм, которые мы заложили в законопроект. И лишь небольшая часть того, что нужно внедрить для улучшения условий работы медийщиков - пояснил народный депутат.

Напомним

Руководитель отдела мониторинга свободы слова Института массовой информации (ими) Екатерина Дячук заявила, что 83 работника СМИ погибли во время российско-украинской войны с 2014 по 2024 год, из них 76 - с начала полномасштабного вторжения.