росія незаконно ув'язнила 16 журналістів з окупованого Криму
Київ • УНН
росія незаконно ув'язнила 16 журналістів, цивільних оглядачів і блогерів з окупованого Криму за висвітлення порушень прав людини і свободи слова.
Станом на 4 червня 2024 року росії незаконно ув’язнила 218 людей, не менше 16 з яких - журналісти, громадянські журналісти й блогери. Про це повідомили у Представництві президента України в Автономній Республіці Крим, пише УНН.
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У Представництві нагадали імена тих, хто став політв’язнями за висвітлення порушень прав людини і свободи слова в окупованому Криму - Ірина Данилович, Осман Аріфмеметов, Олексій Бессарабов, Тимур Ібрагімов, Ремзі Бекіров, Вілен Темер’янов, Марлен (Сулейман) Асанов, Наріман Джелял, Рустем Шейхалієв, Сервер Мустафаєв, Владислав Єсипенко, Амет Сулейманов, Асан Ахтемов, Руслан Сулейманов, Сейран Салієв та Дмитро Штибліков.
У Представництві президента також зазначили, що російські окупанти практично одразу зруйнували медіаландшафт півострова.
Політика нищення незалежних медіа відбирає у жителів Криму доступ до альтернативної інформації, натомість створюючи пропагандистську бульбашку. Після повномасштабного вторгнення 2022 року отримання об’єктивної інформації з окупованого Криму стало ще складніше, а змінами у законодавстві рф значно спростила для себе утиски медіа та полегшила формування списків так званих "екстремістів", незаконно поширивши це на тимчасово окуповані території. Така практика розповсюджується і на звичайних українських громадян за публікацію в соціальних мережах інформації або позиції, невигідної для окупантів,
Зеленський у День журналіста: "Дякуємо кожному й кожній, хто висвітлює нашу боротьбу в цій війні"06.06.24, 16:34 • 16444 перегляди