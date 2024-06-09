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Генеральний директор групи "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар помер у віці 53 років

Генеральний директор групи "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар помер у віці 53 років

Київ • УНН

 • 103505 перегляди

Крістоф Делуар, генеральний директор правозахисної групи "Репортери без кордонів", помер від раку у віці 53 років.

Крістоф Делуар (Christophe Deloire), генеральний директор групи захисту свободи преси "Репортери без кордонів" (RSF), помер від раку у віці 53 років, повідомила організація, передає УНН.

Деталі

Команда міжнародного секретаріату "Репортерів без кордонів"... з глибоким сумом повідомляє про смерть Крістофа Делуара, генерального секретаря міжнародної організації "Репортери без кордонів" та генерального директора "Репортерів без кордонів", внаслідок боротьби з раком

йдеться у заяві групи.

Крістоф Делуар, колишній репортер та тележурналіст, очолював організацію з 2012 року, допомагаючи їй захищати журналістику по всьому світу.

RSF заявила, що Делуар "перетворив асоціацію" та був "невтомним захисником на всіх континентах свободи, незалежності та плюралізму журналістики в умовах інформаційного хаосу".

У заяві йдеться: "Журналістика була боротьбою всього його життя, яке він вів із непохитною переконаністю".

Президент Франції Емманюель Макрон висловив свої співчуття на медіаплатформі X, що був Twitter, сказав, що Делуар "був журналістом у своєму серці".

Він сказав, що колишній репортер та режисер-документаліст "невпинно" боровся за свободу інформації та демократичні дебати і що "його загальна боротьба залишається нашою".

В обліковому записі Ради Європи на сайті X, присвяченому свободі ЗМІ, було написано: "Жахливі новини і така величезна втрата для свободи преси. Тебе не вистачатиме, Крістофе".

Європейський центр свободи преси та ЗМІ написав: "Крістоф був невтомним захисником журналістики, і його втрата буде глибоко відчутна для всієї спільноти свободи преси".

росія незаконно ув'язнила 16 журналістів з окупованого Криму06.06.24, 17:56 • 21005 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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