Гендиректор "Охматдета" заявил, что фонд, который собрал деньги на восстановление больницы, их не перечисляет. В фонде отреагировали
Киев • УНН
Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не планирует переводить 378 млн грн на счет больницы "Охматдет". Фонд заявляет об отсутствии правовых оснований для перечисления средств без целевого назначения.
Гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", который собрал более 370 млн грн на восстановление больницы, не планирует переводить средства на счет НДСБ "Охматдет". В фонде отреагировали на обвинения и объяснили причину, передает УНН.
"Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд „Охматдет - здоровое детство", не планирует переводить средства на счет НДСБ „Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счету в БО "Благотворительный фонд „Охматдет - здоровое детство", - заявил Жовнир.
По его мнению, ни НДСБ, ни фонд, который называется "Охматдет", не имеют права подвести украинское общество.
Жовнир отметил, что среди участников фонда нет ни одного работника НДСБ.
"Я в очередной раз, теперь публично, требую от фонда перевести средства, полученные на все банковские и финансовые счета Благотворительной организации "Благотворительный фонд „Охматдет - здоровое детство" в виде благотворительной помощи для восстановления разрушенных зданий и материально-технической базы НДСБ „Охматдет" МОЗ Украины после ракетной атаки 08.07.2024 на Казначейский счет НДСБ „Охматдет", - написал Жовнир.
Также он сообщил, что больница рассматривает вероятность разорвать правоотношения с фондом из-за того, что их действия по его словам, являются недобросовестными, а также предположительно мошенническими.
"Мы будем двигаться в правовой плоскости относительно средств, которые были собраны именно для больницы. Коллектив НДСБ "Охматдет" сделает все возможное, чтобы успеть восстановить корпуса Охматдета до того, как в Украину придут дожди и морозы", - отметил Жовнир.
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Позиция благотворительного фонда "Охматдет - Здоровое детство"
Председатель благотворительного фонда "Охматдет - Здоровое детство" Евгений Вембер комментируя обвинения Жовнира заявил, что ни одного письма в Фонд с просьбой перечислить средства на счет НДСБ "Охматдет" с соответствующим целевым назначением не поступало.
"Все средства, собранные на восстановление Охматдета после 8-го июля, остаются на счету фонда "Охматдет - здоровое детство". Фонд готов оплатить любую насущную потребность больницы: медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. Но за все время мы не получили от больницы "Охматдет" ни одного письма о любой подобной целевой потребности", - утверждает Вембер в Facebook.
По его словам, на фонд якобы оказывают давление.
"Мы получили письмо от Национальной полиции Украины о проведении досудебного следствия и истребовании копий документов. На нас давят, чтобы мы перечислили средства на казначейские счета больницы. Уже и сейчас", - написал Вембер.
Кроме того, он заявляет, что Минздрав в своих требованиях ссылается на ст. 5 Закона Украины "О благотворительности и благотворительных организациях".
"Впрочем, эта статья закона не предусматривает правового механизма перечисления средств, собранных благотворителем, на любые государственные или иные счета без оснований. Если мы выполним требование Минздрава о передаче средств, то грубо нарушим законодательство. Мы обращаемся в специализированные учреждения с ходатайством о предоставлении правового заключения по применению 5-й статьи Закона "Благотворительность и благотворительные организации"", - сообщил Вембер.
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Фонд просит предоставить правовые основания для перечисления средств на казначейские счета без назначения, поскольку сейчас это может повлечь за собой уголовную ответственность.
Контекст
В Минздраве заявили, что отменяют тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за ремонтом "Охматдета" на 14 млн грн. Это связано с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса.
На фоне отмененных тендеров, Министерство здравоохранения решило создать Совет по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".