Гендиректор "Охматдета" заявил, что фонд, который собрал деньги на восстановление больницы, их не перечисляет. В фонде отреагировали

Гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", который собрал более 370 млн грн на восстановление больницы, не планирует переводить средства на счет НДСБ "Охматдет". В фонде отреагировали на обвинения и объяснили причину, передает УНН.

"Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд „Охматдет - здоровое детство", не планирует переводить средства на счет НДСБ „Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счету в БО "Благотворительный фонд „Охматдет - здоровое детство", - заявил Жовнир.

По его мнению, ни НДСБ, ни фонд, который называется "Охматдет", не имеют права подвести украинское общество.

Жовнир отметил, что среди участников фонда нет ни одного работника НДСБ.

"Я в очередной раз, теперь публично, требую от фонда перевести средства, полученные на все банковские и финансовые счета Благотворительной организации "Благотворительный фонд „Охматдет - здоровое детство" в виде благотворительной помощи для восстановления разрушенных зданий и материально-технической базы НДСБ „Охматдет" МОЗ Украины после ракетной атаки 08.07.2024 на Казначейский счет НДСБ „Охматдет", - написал Жовнир.

Также он сообщил, что больница рассматривает вероятность разорвать правоотношения с фондом из-за того, что их действия по его словам, являются недобросовестными, а также предположительно мошенническими.

"Мы будем двигаться в правовой плоскости относительно средств, которые были собраны именно для больницы. Коллектив НДСБ "Охматдет" сделает все возможное, чтобы успеть восстановить корпуса Охматдета до того, как в Украину придут дожди и морозы", - отметил Жовнир.

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Позиция благотворительного фонда "Охматдет - Здоровое детство"

Председатель благотворительного фонда "Охматдет - Здоровое детство" Евгений Вембер комментируя обвинения Жовнира заявил, что ни одного письма в Фонд с просьбой перечислить средства на счет НДСБ "Охматдет" с соответствующим целевым назначением не поступало.

"Все средства, собранные на восстановление Охматдета после 8-го июля, остаются на счету фонда "Охматдет - здоровое детство". Фонд готов оплатить любую насущную потребность больницы: медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. Но за все время мы не получили от больницы "Охматдет" ни одного письма о любой подобной целевой потребности", - утверждает Вембер в Facebook.

По его словам, на фонд якобы оказывают давление.

"Мы получили письмо от Национальной полиции Украины о проведении досудебного следствия и истребовании копий документов. На нас давят, чтобы мы перечислили средства на казначейские счета больницы. Уже и сейчас", - написал Вембер.

Кроме того, он заявляет, что Минздрав в своих требованиях ссылается на ст. 5 Закона Украины "О благотворительности и благотворительных организациях".

"Впрочем, эта статья закона не предусматривает правового механизма перечисления средств, собранных благотворителем, на любые государственные или иные счета без оснований. Если мы выполним требование Минздрава о передаче средств, то грубо нарушим законодательство. Мы обращаемся в специализированные учреждения с ходатайством о предоставлении правового заключения по применению 5-й статьи Закона "Благотворительность и благотворительные организации"", - сообщил Вембер.

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Фонд просит предоставить правовые основания для перечисления средств на казначейские счета без назначения, поскольку сейчас это может повлечь за собой уголовную ответственность.

Контекст

В Минздраве заявили, что отменяют тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за ремонтом "Охматдета" на 14 млн грн. Это связано с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса.

На фоне отмененных тендеров, Министерство здравоохранения решило создать Совет по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".