Детская больница «Охматдет» сейчас работает примерно на 60-70%. Об этом сообщил гендиректор «Охматдета» Владимир Жовнир во время брифинга. Он также заявил, что если не будет быстро восстановлен современный корпус - есть риск потерять уникальную инфраструктуру больницы, передает корреспондент УНН.

Сейчас больница работает примерно на 60-70%...В результате этого ракетного удара в больнице повреждено 5 зданий. Диализный центр почти разрушен полностью. Очень большие повреждения получил старый хирургический корпус, административное здание, новый корпус, неонатальный корпус - рассказал Жовнир.

Он отметил, что за первый день было восстановлено электроснабжение, подача медицинских газов, восстановлена вода. Сделано так, чтобы хотя бы в части заработала вентиляция.

«Сейчас мы сделали все возможное, чтобы вернуть большинство отделений. Я вижу, то, что если мы не сделаем быстро восстановление корпуса, к сожалению, мы можем потерять ту уникальную инфраструктуру, которая делает «Охматдет» «Охматдет». Поэтому наша команда и я инициировали проведение скорейшего восстановления этого нового корпуса, где сейчас сконцентрирована основная хирургическая помощь», - заявил Жовнир.

Также он отметил, что сегодня в этом корпусе провели 22 плановые операции.

Несмотря на разрушения, хирургический корпус все еще используют. Только сегодня там проводили около 20 плановых операций.

Дополнение

27 июля Минздрав сообщал, что до зимы будет полностью восстановлен поврежденный современный корпус больницы «Охматдет».

На днях ООО «Буд-технолоджи» было определено победителем тендера от БО «Благотворительный фонд „Охматдет“ на ремонтные работы корпуса больницы, пострадавшего от ракетного удара в июле. Эта компания была одним из самых дорогих предложений по восстановлению.

Министр здравоохранения Ляшко сообщал, что на фоне скандала по восстановлению «Охматдета» по завышенной цене, министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок относительно тендера на восстановление больницы.

В результате Ляшко сообщил, что тендер на восстановление Охматдета проведут заново и уже на Prozorro. Новый тендер на восстановление Охматдета будет проведен в течение 7-16 дней.