Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по Крыму

"Искренне благодарен партнерам Украины за поддержку нынешней усиленной резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Его принятие в очередной раз доказывает, что мир солидарен с Украиной в непризнании российской попытки аннексии Крыма", - отметил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, резолюция призывает усилить взаимодействие в рамках международных структур, чтобы заставить Россию как оккупационную власть выполнять обязательства по международному гуманитарному праву, обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции по правам человека на территории временно оккупированного Крыма прошло голосование в третьем комитете Генассамблеи ООН.

В нем, в частности, признаны незаконными российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма.

ГА ООН 7 декабря приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации аннексированного Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. В поддержку документа проголосовали 63 страны, еще 17 государств выступили против, 62 воздержались.

Среди тех, проголосовал против, кроме России, были Беларусь, Армения, Китай, Сербия, Кыргызстан, Иран, КНДР и Венесуэла.