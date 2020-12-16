Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію по Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію Третього комітету ГА “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна”, передає кореспондент УНН.
“Щиро вдячний партнерам України за підтримку цьогорічної посиленої резолюції ГА ООН щодо ситуації із правами людини у Криму. Її ухвалення вчергове доводить, що світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму”, - зазначив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
З його слів, резолюція закликає посилити взаємодію у рамках міжнародних структур, аби змусити Росію як окупаційну владу виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, забезпечити безперешкодний і повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій.
Нагадаємо, 18 листопада посилений проект резолюції з прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування у третьому комітеті Генасамблеї ООН.
У ньому, зокрема, визнані незаконними російські органи влади на території тимчасово окупованого Криму.
ГА ООН 7 грудня прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації анексованого Криму і акваторій Азовського і Чорного морів. На підтримку документу проголосували 63 країни, ще 17 держав виступили проти, 62 утрималися.
Серед тих, хто проголосував проти, крім Росії, були Білорусь, Вірменія, Китай, Сербія, Киргизстан, Іран, КНДР і Венесуела.