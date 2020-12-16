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Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію по Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію Третього комітету ГА “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна”, передає кореспондент УНН.

Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію по Криму

“Щиро вдячний партнерам України за підтримку цьогорічної посиленої резолюції ГА ООН щодо ситуації із правами людини у Криму. Її ухвалення вчергове доводить, що світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму”, - зазначив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

З його слів, резолюція закликає посилити взаємодію у рамках міжнародних структур, аби змусити Росію як окупаційну владу виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, забезпечити безперешкодний і повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій.

Нагадаємо, 18 листопада посилений проект резолюції з прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування у третьому комітеті Генасамблеї ООН.

У ньому, зокрема, визнані незаконними російські органи влади на території тимчасово окупованого Криму.

ГА ООН 7 грудня прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації анексованого Криму і акваторій Азовського і Чорного морів. На підтримку документу проголосували 63 країни, ще 17 держав виступили проти, 62 утрималися.

Серед тих, хто проголосував проти, крім Росії, були Білорусь, Вірменія, Китай, Сербія, Киргизстан, Іран, КНДР і Венесуела.

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