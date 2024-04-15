ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова

Правоохранители завершили расследование уголовного производства в отношении незаконного обогащения бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Речь идет об одиозном военкоме Евгении Борисове.

В ходе расследования были установлены факты приобретения членами семьи фигуранта люксовых автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом, всего на сумму более 190 миллионов гривен.

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В ГБР добавляют, что разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами фигуранта и членов его семьи составляет более 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств не подтверждается никакими документами.

Сейчас начато ознакомление стороны защиты с материалами производства, после чего дело будет передано в суд. Фигурант подозревается по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение). Ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет - резюмировали в ГБР.

Дополнение

Во время досудебного расследования Бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы. Для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ.

Также были исследованы материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома на более 188 млн грн.

В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что, кроме элитной зарубежной недвижимости, она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

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Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость - офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, также не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Расследование осуществлялось в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств, которым Государственное бюро расследований выражает глубокую благодарность за их вклад в дело - отмечают в ГБР.

Напомним

Советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила, что Служба внешней разведки помогает Государственному бюро расследований выявить и подтвердить наличие активов у семьи одесского экс-военного за рубежом.

Кроме того, за короткий период времени, всего чуть более двух месяцев, следствие собрало уже 40 томов материалов.

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