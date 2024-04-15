ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреляЭксклюзив
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Бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении на общую сумму более 140 млн грн. Мужчина вместе с семьей имеет несколько автомобилей, элитную недвижимость за рубежом, при этом не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.
Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на нефтеперерабатывающие заводы в поссии и проблемами на мировом энергетическом рынке и призывает передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны для защиты своей энергетической инфраструктуры.
Оккупанты за сутки атаковали 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины
За минувшие сутки российские оккупанты атаковали 104 населенных пункта и 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.
В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики
Из-за непогоды были обесточены 36 населенных пунктов в Житомирской и Хмельницкой областях, есть отключения и ограничения в нескольких областях, включая Харьковскую, где почасовые отключения коснулись около 240 000 потребителей.
Кулеба призвал партнеров к неординарным смелым шагам по поддержке Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров срочно предоставить Украине дополнительные комплексы Patriot, современные системы противовоздушной обороны, оружие и боеприпасы для победы над Россией и восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения стабильности и безопасности в Черноморском регионе.
"россияне стремятся убить как можно больше наших людей": 4 человека погибли из-за обстрела Северска в Донецкой области - глава ОВА
Четверо мужчин в возрасте от 36 до 86 лет погибли в результате артиллерийского обстрела Северска Донецкой области минувшей ночью.
Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине - Клименко
Враг активизировал атаки, особенно в Донецкой области, но Силы обороны, в частности Национальная гвардия, эффективно сдерживают вторжение. Гвардейцы за последнюю неделю уничтожили 300 единиц военной техники, 10 складов с боеприпасами и 99 блиндажей с оккупантами внутри.
россия и Китай торгуют медью под видом лома, чтобы избежать налогов и санкций - Reuters
российская медная компания и китайские фирмы торгуют новыми медными рулонами, замаскированными под металлолом, чтобы избежать налогов и обойти западные санкции, наложенные на рф за вторжение в Украину.
На Черниговщине за неделю 61 вражеский обстрел, погибли двое гражданских, один ранен - ОВА
Российские войска 61 раз обстреляли 24 населенных пункта в Черниговской области, вызвав 335 взрывов, убив 2 гражданских, ранив 1 и повредив частные дома и транспортные средства.
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
На этой недели у большинства из нас будет множество возможностей реализовать задуманное и добиться успехов в разных сферах. В этот период прекрасно развивать любой вид деятельности, свой бизнес, искать новые источники дохода для себя