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В Испании ГБР и местная полиция провели обыски на вилле бывшего одесского военкома Борисова

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 10:36  •  14431 просмотра

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Испанские и украинские правоохранители провели обыски в Испании у бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы.

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с испанской полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали 

В ведомстве напомнили, что против бывшего военкома возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало экс-чиновника в июле 2023 года, суд поместил его под стражу.

В том же месяце подозреваемый был уволен с военной службы.

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В ходе расследования, помимо прочего, установлено, что он приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания.

В частности, в декабре 2022 года он организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.

Впоследствии в феврале 2023 года он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

 В ходе обысков изъяты документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами его семьи. На основании собранных доказательств и запроса ГБР, компетентным органом Королевства Испания был наложен арест на эти виллу и офисное помещение

- резюмировали в ГБР.

Дополнение 

Как сообщалось ранее, во время досудебного расследования Бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ.

Также будут исследованы материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома на более 188 млн грн.

Бывшего военкома подозревают:

- в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

- в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

- в организации легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209);

- в превышении служебных полномочий и предоставлении незаконных указаний подчиненным сотрудникам о необходимости положительного решения вопроса об избежании от призыва в ряды Вооруженных Сил Украины определенным им лицам за денежное вознаграждение;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разоблачена беспрецедентная по масштабам схема для уклонения от мобилизации: причастны представители ТЦК и ВВК - ГБР

- в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По материалам расследования ГБР суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП и членов его семьи.

Среди ранее арестованного имущества: земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области; два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м, домовладение в Одессе площадью 78,5 га, две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе.

Кроме того, арестованы автомобили:
-Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска;

-Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска;

- Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска;

- Mercedes-Benz GLE 400 2021 года;

- Porsche Macan GTS 2016 года выпуска;

-  Audi A6 1999 года выпуска и другое.

Напомним

23 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где поручил Главкому Валерию Залужному немедленно уволить с должности одесского "военкома".

Украина направила запросы в Испанию относительно имущества бывшего одесского военкома Борисова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАПК обнаружили, что бывший одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн грн

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
В Іспанії ДБР і місцева поліція провели обшуки на віллі колишнього одеського військкома Борисова
In Spain, the SBI and the local police searched the villa of the former Odesa military commissar Borisov
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