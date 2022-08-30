"Газпром" приостановил поставки газа французской компании Engie

Цитата

«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам», - говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что в соответствии с указом президента рф от 31.03.2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме.

«В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», - отмечается в сообщении.

Реакция Франции и Engie

«Совершенно очевидно, что россия использует газ в качестве оружия войны, и мы должны быть готовы к наихудшему сценарию полного прекращения поставок», — заявила французскому радио министр энергетики Франции Агнес Паннье-Рунаше.

Engie заявила, что приняла меры, чтобы защитить себя.

«Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед клиентами и собственных требований, и приняла ряд мер для значительного снижения любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть в результате прекращения поставок газа со стороны «Газпрома», — говорится в заявлении.

Контекст

Европа уже уведомлена о том, что «Газпром» перекроет газопровод «Северный поток-1» в Германию с 31 августа по 2 сентября на техническое обслуживание.

Отключение усилило опасения, что россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на западные страны и разрушить их единство в санкциях против Москвы за ее войну против Украины.

Перебои с поставками из россии и сокращение поставок привели к стремительному росту цен на газ и вынудили европейские правительства искать альтернативные источники энергии в преддверии зимы.

Дополнение

Ранее сообщалось, что «Газпром» еще больше сокращает поставки газа Франции из-за разногласий между сторонами по применению некоторых контрактов.

Российская компания «Газпром» заявила, что зимой цены на газ в Европе могут превысить 4000 долларов за тысячу кубометров.