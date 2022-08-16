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У Газпромі заявили, що взимку газ у Європі може подорожчати до 4 тис. доларів

Київ • УНН

 • 153797 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російська компанія «Газпром» заявила, що взимку ціни на газ у Європі можуть перевищити 4000 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє УНН.

У Газпромі заявили, що взимку газ у Європі може подорожчати до 4 тис. доларів

Цитата

«Зазначимо, що на спотових біржах Європи ціни на газ пробили позначку 2500 доларів. За консервативними оцінками, якщо тенденція збережеться, взимку ціни перевищать рівень 4 тис. доларів за 1 тис. куб. м», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними Gas Infrastructure Europe, на 14 серпня запаси газу в європейських ПСГ заповнені на 48,6 млрд куб. м. Для досягнення рівня заповненості ПСГ початку сезону відбору 2019/2020 року компанія має завантажити ще 23,8 млрд куб. м.

З 1 січня по 15 серпня 2022 року «Газпром», за попередніми даними, видобував 274,8 млрд куб. м газу. Це на 13,2% (на 41,7 млрд куб. м) менше, ніж торік. Попит на газ компанії із газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 2,3% (на 3,6 млрд куб. м). Експорт до країн далекого зарубіжжя становив 78,5 млрд куб. м - на 36,2% (на 44,6 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року. «Газпром» постачає газ згідно з підтвердженими заявками.

Також зростає експорт газу до Китаю газопроводом «Сила Сибіру» в рамках двостороннього довгострокового контракту між «Газпромом» і CNPC. Постачання регулярно йдуть понад добові контрактні кількості.

Доповнення 

У російській компанії "Газпром" фактично відмовились приймати назад турбіну Siemens через "санкційні режими" та "невідповідність існуючої ситуації чинним контрактним зобов'язанням".

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