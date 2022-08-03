У "Газпромі" відмовились приймати назад турбіну Siemens: чому

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"Санкційні режими Канади, ЄС, Великобританії та невідповідність існуючої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на КС "Портова" неможливим", - йдеться у повідомленні.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що газова турбіна для трубопроводу «Північний потік-1» готова для використання, технічних причин для скорочення поставок газу немає. рф може її отримати, якщо надасть необхідну інформацію для її транспортування.

Доповнення

Російський "Газпром" 27 липня вдвічі скоротив обсяг природного газу, що проходить магістральним газопроводом з росії до Європи "Північний потік-1", до 20% пропускної спроможності.

Німецька компанія "Siemens Energy" відправила "Газпрому" видану Канадою експортну ліцензію, що дозволяє ремонтувати, обслуговувати та транспортувати турбіни для компресійної станції "Портова" газопроводу "Північний потік".

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