Siemens передала "Газпрому" експортну ліцензію турбіни для "Північного потоку" - ЗМІ

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За даними видання, «Газпром» тричі звертався до Siemens із проханням надати цей документ, який підтверджує вилучення обладнання «Газпрому» із санкційного режиму Канади, наголошуючи на тому, що досі жодних документальних підтверджень зняття санкцій у нього не було. Турбіна для «Північного потоку» мала 23 липня вирушити на поромі з німецького Любека до Гельсінкі, а звідти сушею до рф, але через відсутність необхідних документів із боку «Газпрому» цього зробити не вдалося. Тепер зробити це вдасться в середині наступного тижня, якщо «Газпром» надішле необхідні для проходження митного контролю документи, пише видання.

При цьому співрозмовники газети не мають впевненості в тому, що відправка турбіни сприятиме збільшенню прокачування «Північним потоком», оскільки ремонт потребує ще кількох машин на станції «Портова». Теоретично їх можна відправити на ремонт у будь-який момент, але «Газпром» поки не дав на це дозволу. За інформацією, ремонт однієї машини займає близько трьох місяців.

Згідно з ліцензією, виданою Siemens Energy, як повідомляється, до Канади до кінця 2024 року дозволено відправити ще п'ять машин. Загалом на компресорній станції «Портова» працюють дев'ять газоперекачувальних агрегатів (складаються з турбіни та компресора). З них шість газових турбін Siemens SGT-A65 (вироблені на базі авіаційних двигунів Rolls-Royce) та ще три менш потужні турбіни SGT-A35. З поточних заяв «Газпрому» випливає, що зараз на «Портовій» у працездатному стані перебувають лише три турбіни А65.

Доповнення

Німеччина та країни ЄС мають залишатися готовими на випадок, якщо росія вирішить перекрити кран газопроводу "Північний потік-1", заявив віце-канцлер і міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек, лише через кілька годин після того, як газ знову почав надходити на рівні близько 40% максимальної пропускної спроможності трубопроводу.

Постачання газопроводом "Північний потік" було зупинено на десять днів з 11 по 21 липня.

Турбіна газопроводу "Північний потік-1" не може бути приводом для відмови від відновлення постачання газу з рф до Європи, вказувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.