Siemens передала "Газпрому" экспортную лицензию турбины для "Северного потока" - СМИ

Детали



По данным издания, «Газпром» трижды обращался к Siemens с просьбой предоставить этот документ, подтверждающий изъятие оборудования «Газпрому» из санкционного режима Канады, отмечая, что до сих пор никаких документальных подтверждений снятия санкций у него не было. Турбина для «Северного потока» должна 23 июля отправиться на пароме из немецкого Любека в Хельсинки, а оттуда по суше в россии но из-за отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрому» этого сделать не удалось. Теперь сделать это удастся в середине следующей недели, если «Газпром» пришлет необходимые для прохождения таможенного контроля документы, пишет издание.

При этом собеседники газеты не уверены в том, что отправка турбины будет способствовать увеличению прокачки по «Северному потоку», поскольку ремонт требует еще нескольких машин на станции «Портовая». Теоретически их можно отправить на ремонт в любой момент, но «Газпром» пока не дал на это разрешения. По информации, ремонт одной машины занимает около трех месяцев.

Согласно лицензии, выданной Siemens Energy, как сообщается, в Канаду до конца 2024 года разрешено отправить еще пять машин. В общей сложности на компрессорной станции «Портовая» работают девять газоперекачивающих агрегатов (состоят из турбины и компрессора). Из них шесть газовых турбин Siemens SGT-A65 (произведены на базе авиационных двигателей Rolls-Royce) и еще три менее мощных турбина SGT-A35. Из текущих заявлений «Газпрома» следует, что сейчас на «Портовой» в трудоспособном состоянии находятся только три турбины А65.

Дополнение

Германия и страны ЕС должны оставаться готовыми на случай, если россия решит перекрыть кран газопровода "Северный поток-1", заявил в четверг вице-канцлер и министр энергетики Германии Роберт Хабек, лишь спустя несколько часов после того, как газ снова начал поступать на уровне около 40% максимальной пропускной способности трубопровода.

Снабжение газопроводом "Северный поток" было остановлено на десять дней с 11 по 21 июля.

Турбина газопровода "Северный поток-1" не может быть поводом для отказа от возобновления поставок газа из рф в Европу, указывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.